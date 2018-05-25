Названа причина отказа Трампа от саммита

По словам приближенных хозяина Белого дома, "президент боялся, что северокорейцы могут сделать это же раньше, он хотел быть первым, кто отменит встречу".

Прежде чем опубликовать письмо Ким Чен Ыну, Трамп зачитал его помощнику по национальной безопасности Джону Болтону , который и повлиял на его решение отказаться от саммита.