«Спасибо, не надо». Запад предлагает России отказаться от земли и армии

На Западе мечтают о "демократической, либеральной, проевропейской" России . Это мы постоянно слышим в последнее время из уст кремленологов Америки и Европы. Правда, если разобрать, что стоит за этими определениями, то суть сводится к подконтрольной, лишенной самостоятельной политики и расчлененной стране. Некоторые признают это открыто.

Ведется много разговоров о том, как же Запад допустил возрождение России в нулевые годы и как вернуть ее в лоно послушных партнеров. Утихнуть страстям не дает и бывший посол США в России Майкл Макфол — в свет вышли его мемуары.

При активном участии Макфола в Нью-Йорке состоялась дискуссия на тему "Кто виноват?". Бывший посол, конечно же, не считает себя ответственным за ухудшение российско-американских отношений и постоянно винит президента России. Он полагает, что стал случайно избранной "жертвой новой холодной войны", заявляя: "Путин нуждался в американском враге. И он выбрал меня". Посредством жеребьевки, надо полагать.

Почему так говорит бывший дипломат, которому запретили въезд в Россию, понятно: чего не сделаешь для продвижения своей книги. Тем более что дорожка эта проторенная: небезызвестный бизнесмен Билл Браудер , заочно осужденный в России за финансовые махинации, в свое время уже написал книгу "Как я стал врагом Путина № 1". Так что претендентов на эту "должность" на Западе достаточно.

Однако за вопросом "Кто виноват?" неизменно следует "Что делать?". Судя по большинству дискуссий с участием основных кремленологов, их ответ — "ждать". Разумеется, "смены режима в Москве". Мол, уйдет Путин — и мы получим "прозападную" страну, следующую единственно правильным, с точки зрения американского истеблишмента, курсу. Правда, "на это потребуется смена поколений", — считают некоторые "специалисты по России".

Очень активно эту тему развивает немецкий политолог Андреас Умланд , базирующийся последние годы в Киеве. На днях в газете Die Welt он опубликовал статью, призвав уже сейчас готовиться к уходу Владимира Путина для создания затем "демократической и прозападной России". По его мнению, "дни Путина сочтены" (ну да, "всего-то" шесть лет осталось), и этим надо воспользоваться. "Россия слишком слаба, чтобы сформировать самостоятельный полюс в многополярном мире", — уверен Умланд. На этом основании он считает, что после "смены режима" неминуемо возвращение страны на "прозападный" путь, чему Запад должен активно способствовать уже сейчас. Видимо, немецкий кремленолог не готов доверить российскому народу право выбора собственного курса. Ведущую роль в "вестернизации послепутинской России" он отводит Германии

Статью Умланда обсуждают эксперты. Жаль, не все из них знают, что немецкий политолог уже высказывался об этом в украинской прессе, причем более конкретно и откровенно.

В киевской газете "Зеркало недели" Умланд подробно описал, "как сделать Россию постимперской". Он считает, что "будущую неимпериалистическую Россию" необходимо включить в "евро-атлантическую систему экономического сотрудничества и военной безопасности". Москве следует предложить членство в "Восточном партнерстве", план по достижению безвизового режима с Евросоюзом и даже с США, соглашение об ассоциации с ЕС, а в дальнейшем — план действий по членству в НАТО . Вот такие "пряники", по мнению Умланда, надо посулить Кремлю.

Взамен Россия должна совершить "пустяковые" шаги. Например, отдать некоторые свои территории (само собой, речь о Крыме ) и фактически полностью отказаться от самостоятельной внешней политики. Умланд даже снисходительно разрешает оставить базу в Севастополе при условии, если Украина согласится на это. Но Москва обязана полностью отказаться от поддержки Донбасса, Южной Осетии Абхазии , Приднестровья, Сирии . Да, и еще "покаяться за зверства" на Украине и в Сирии. И вот после всего этого Запад может постепенно предоставить России упомянутые выше "пряники".

Читая все эти прожекты, невольно задаешься вопросом, в какой реальности живут западные кремленологи? Ведь все, что перечислил Умланд, — это путь, неблагоразумно выбранный Украиной. Едва ли он не понимает, что у нас перед глазами украинский пример. Мы уже знаем, к чему привел данный эксперимент: все условные "пряники" на деле оказались "морковкой", за которой безропотно последовал послушный украинский осел. В итоге украинцы получили распад государственности как таковой, кровавую бойню, развал экономики, массовое бегство обнищавшего населения из страны, утрату любых намеков на демократию.

Умланд выражает надежду на то, что Запад окажется "лучше подготовленным" к третьей попытке "вестернизации" России. Под первыми двумя он подразумевает февраль 1917 года и август 1991-го. Возможно, на Западе и позабыли уже, чем закончились две предыдущие попытки, — все тем же развалом, гражданской войной, обнищанием населения, разгулом бандитизма. Нет уж, херр Умланд и мистер Макфол, если вспомнить, во что превращалась Россия тогда и что стало с нынешней Украиной, последовавшей вашим сценариям, остается вежливо ответить: "Спасибо, не надо".