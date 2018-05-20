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Премьер Молдавии проголосовал на досрочных выборах
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Премьер Молдавии проголосовал на досрочных выборах мэра в Кишиневе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Молдавии Павел Филип проголосовал утром в воскресенье в Кишиневе на досрочных выборах мэра города и призвал всех жителей столицы прийти на избирательные участки.
Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.
На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.
"Как жителя Кишинева меня волнует, что происходит в столице. Я голосовал за мэра, который придет, чтобы работать и решать проблемы, нам не нужен говорливый мэр, который будет использовать пост как трибуну для политических заявлений", — сказал Филип.
Премьер призвал всех жителей столицы сделать выбор, он надеется, что ожидания народа будут оправданы.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).
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