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В Германии заподозрили Путина в «смене курса»
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В Германии заподозрили Путина в «смене курса» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
В последнее складывается впечатление, что президент России Владимир Путин меняет курс, однако делает он это не ради добрых отношений с Западом, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
«Неужели президент России меняет курс?» — задается автор статьи Франк Херольд вопросом. По его мнению, Москва «включила слабенький проблесковый маячок и сигнализирует о смене курса», передает RT текст статьи.
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Издание отмечает, что в марте Путин «делал акцент на военную мощь», говорил о «противостоянии с Западом», представив целый каталог «чудо-оружия, которое должно было не только успокоить население, но и напугать Запад». Однако после переизбрания Путин неожиданно объявил о сокращении военных расходов впервые за многие годы.
«Отклонение от курса» немецкая газета видит и в сирийском вопросе, где Путин отказался от идеи вооружить Дамаск комплексами С-300.
Даже в вопросе трубопровода «Северный поток — 2», где Россия готова пойти на компромисс с Украиной.
«Впрочем, ожидать многого не стоит: Путин бросает камни в воду и наблюдает, заметит ли это кто-нибудь», — пишет Херольд.
По его мнению, России для решения своих проблем нужно «возобновить сотрудничество с Западом».
Видит он и еще одну причину, по которой Москва может быть заинтересована в налаживании отношений с Западом, — это подготовка к передачи власти преемнику.
«Время «России после Путина», похоже, настанет еще не скоро, но уже сейчас заметно, что Кремль к этому готовится. Бурная замена руководящего персонала на всех уровнях — тому свидетельство. Для авторитарных, демократически нелегитимных режимов передача власти преемнику — один из самых опасных моментов их существования», — пишет Херольд.
По его мнению, в этом время Путин будет стремиться к тому, чтобы на Россию извне оказывали как можно меньше давления.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о встрече Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая произошла в критически важный для Европы момент.
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