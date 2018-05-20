В Германии заподозрили Путина в «смене курса»

В последнее складывается впечатление, что президент России Владимир Путин меняет курс, однако делает он это не ради добрых отношений с Западом, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

«Неужели президент России меняет курс?» — задается автор статьи Франк Херольд вопросом. По его мнению, Москва «включила слабенький проблесковый маячок и сигнализирует о смене курса», передает RT текст статьи.

Издание отмечает, что в марте Путин «делал акцент на военную мощь», говорил о «противостоянии с Западом», представив целый каталог «чудо-оружия, которое должно было не только успокоить население, но и напугать Запад». Однако после переизбрания Путин неожиданно объявил о сокращении военных расходов впервые за многие годы.

«Отклонение от курса» немецкая газета видит и в сирийском вопросе, где Путин отказался от идеи вооружить Дамаск комплексами С-300.

Даже в вопросе трубопровода «Северный поток — 2», где Россия готова пойти на компромисс с Украиной

«Впрочем, ожидать многого не стоит: Путин бросает камни в воду и наблюдает, заметит ли это кто-нибудь», — пишет Херольд.

По его мнению, России для решения своих проблем нужно «возобновить сотрудничество с Западом».

Видит он и еще одну причину, по которой Москва может быть заинтересована в налаживании отношений с Западом, — это подготовка к передачи власти преемнику.

«Время «России после Путина», похоже, настанет еще не скоро, но уже сейчас заметно, что Кремль к этому готовится. Бурная замена руководящего персонала на всех уровнях — тому свидетельство. Для авторитарных, демократически нелегитимных режимов передача власти преемнику — один из самых опасных моментов их существования», — пишет Херольд.

По его мнению, в этом время Путин будет стремиться к тому, чтобы на Россию извне оказывали как можно меньше давления.