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Президент Венесуэлы обратился к Путину
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Президент Венесуэлы обратился к Путину 

РИА Новости
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента РФ Владимира Путина за признание итогов выборов главы государства.
"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Мадуро по случаю его переизбрания на пост главы Боливарианской Республики Венесуэла, сообщил Кремль.
Также Мадуро поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за признание итогов выборов президента Венесуэлы.
По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.
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