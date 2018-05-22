Президент Венесуэлы обратился к Путину

"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Мадуро по случаю его переизбрания на пост главы Боливарианской Республики Венесуэла, сообщил Кремль.

По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.