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Бундесвер предостерегли от повторения плана «Барбаросса»
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Бундесвер предостерегли от повторения плана «Барбаросса» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкое издание Junge Welt призвало Бундесвер забыть о противостоянии с Россией и отказаться от любых мыслей возродить план "Барбаросса", разработанный для нападения на Советский Союз в 1941 году.
Вооруженные силы современной Германии, оснащенные танками, другой боевой техникой и подводными лодками, вряд ли предназначены для "гуманитарных интервенций", отмечает автор статьи. Последний случай масштабного применения немецкой армии закончился в 1945 году безоговорочной капитуляцией Германии, напоминает журналист.
В материале подчеркивается, что "поход НАТО на Россию обернется провалом", а план "Барбаросса" возрождать нельзя. Это попросту не обернется успехом, как провалились две предыдущие попытки завоевать Россию в 1812 и 1941 годах
Ранее шведская газета Svenska Dagbladet включило Россию в список стран, вторжение в которые обернется кошмаром для любой армии. Любому, кому придет в голову мысль об интервенции, следует быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, подчеркнула газета. Отмечается также, что русские, участвовавшие в полномасштабных войнах, приобрели немалый опыт в этой сфере.
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