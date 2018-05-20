«Cанкции против России вредят Европе»

Сближение с Россией в интересах Европы, так как это позволит обеспечить безопасность и добиться разоружения, заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.

Политик призвала покончить с "ледниковым периодом в отношениях с Москвой ". "Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить", — заявила она.

При этом Вагенкнехт отметила, что Германия должна и дальше критиковать присоединение Крыма к России и действия Москвы в Сирии . "Но если критика звучит из уст тех, кто сам ведёт нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно", — сказала лидер левых.

США , как отметила политик, потратили пять миллиардов долларов, чтобы свергнуть власть на Украине . "При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО . Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО", — заявила она.

Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала увеличение расходов на бундесвер самыми высокими темами со времен холодной войны. По ее словам, рост трат на немецкую армию связан не с защитой родины, а с необходимостью проведения операций за рубежом. "Мы подвергаем её (Германию — ред.) опасности, когда участвуем в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ", — подчеркнула Вагенкнехт.