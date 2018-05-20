Ещё
«Cанкции против России вредят Европе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Cанкции против России вредят Европе» 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Сара Вагенкнехт
Сближение с Россией в интересах Европы, так как это позволит обеспечить безопасность и добиться разоружения, заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт.
Политик призвала покончить с "ледниковым периодом в отношениях с Москвой". "Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить", — заявила она.
При этом Вагенкнехт отметила, что Германия должна и дальше критиковать присоединение Крыма к России и действия Москвы в Сирии. "Но если критика звучит из уст тех, кто сам ведёт нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно", — сказала лидер левых.
США, как отметила политик, потратили пять миллиардов долларов, чтобы свергнуть власть на Украине. "При этом страна до сих пор намеревается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО", — заявила она.
Кроме того, Вагенкнехт раскритиковала увеличение расходов на бундесвер самыми высокими темами со времен холодной войны. По ее словам, рост трат на немецкую армию связан не с защитой родины, а с необходимостью проведения операций за рубежом. "Мы подвергаем её (Германию — ред.) опасности, когда участвуем в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ", — подчеркнула Вагенкнехт.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что в его штабе может быть шпион ФБР Меркель осудила атаки Ирана на израильские военные позиции на Голанах В сирийском городе Дума открыли крытый рынок и мини-пекарню
Комментарии15  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»520
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»148
Раскрыты подробности нападения на храм в Грозном62
«Уже сломался»4
Пуски «Сатаны» хотят возобновить без Украины113
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение