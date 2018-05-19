На Эрдогана готовят покушение

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В Бундестаге заявили, что санкции против России вредят Европе

Меркель и Нетаньяху выразили озабоченность по поводу действий Ирана в Сирии

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