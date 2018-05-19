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На Эрдогана готовят покушение
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На Эрдогана готовят покушение 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Разведывательные службы Турции и балканских стран работают в координации для расследования утверждений о том, что группа лиц турецкого происхождения на Балканах якобы готовит покушение на президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает в субботу телеканал TRT со ссылкой на источники в силах безопасности.
Информация появилась накануне однодневного рабочего визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, который намечен на воскресенье.
Отмечается, что эти сведения поступили от проживающих в столице Македонии Скопье турок в местную разведывательную службу, а затем были переданы турецкой разведке. Сведений о времени, месте и способе покушения не имеется.
Информацию о якобы готовящемся покушении на Эрдогана прокомментировал вице-премьер Турции Бекир Боздаг. "Мы знаем, что есть круги, которые обеспокоены тем, что у нас есть такой сильный лидер, поэтому они хотят его уничтожить. Сообщения о готовящихся покушениях на него появляется постоянно, Наш президент Тайип Эрдоган не тот человек, который испугается угроз и свернет со своего пути. Те, кто до сих пор не смог этого понять, просто глупцы. Он продолжит свой путь при помощи Аллаха, под его защитой и с молитвами нашего народа", — написал Боздаг в Twitter.
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