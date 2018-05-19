ВСУ доставили в Донбасс «Рапиру»

Украинские силовики перебросили в Донбасс запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы, заявил журналистам заместитель руководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин

По его словам, эшелон с техникой прибыл на станцию Константиновка. Всего ВСУ получили 12 противотанковых пушек "Рапира", а также более 20 автомобилей, об этом командованию рассказали местные жители.

Басурин добавил, что технику после разгрузки отправили в населенный пункт Лозоватское в 20 километрах от линии соприкосновения. Оперативное командование ДНР уже обратилось к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием расследовать факт размещения запрещенных вооружений.

Военный также сообщил, что за минувшие сутки жертвами обстрелов со стороны силовиков стали два человека, еще двое получили ранения. Правоохранительные органы республики начали следственные действия.

Басурин отметил, что власти ДНР продолжают собирать доказательства военных преступлений ВСУ против жителей Донбасса, их готовят к передаче в международные судебные инстанции.