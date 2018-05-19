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ВСУ доставили в Донбасс «Рапиру»
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ВСУ доставили в Донбасс «Рапиру» 

РИА Новости 19 мая 2018
Фото: РИА Новости
Украинские силовики перебросили в Донбасс запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы, заявил журналистам заместитель руководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, эшелон с техникой прибыл на станцию Константиновка. Всего ВСУ получили 12 противотанковых пушек "Рапира", а также более 20 автомобилей, об этом командованию рассказали местные жители.
Басурин добавил, что технику после разгрузки отправили в населенный пункт Лозоватское в 20 километрах от линии соприкосновения. Оперативное командование ДНР уже обратилось к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием расследовать факт размещения запрещенных вооружений.
Военный также сообщил, что за минувшие сутки жертвами обстрелов со стороны силовиков стали два человека, еще двое получили ранения. Правоохранительные органы республики начали следственные действия.
Басурин отметил, что власти ДНР продолжают собирать доказательства военных преступлений ВСУ против жителей Донбасса, их готовят к передаче в международные судебные инстанции.
"Народ Донбасса будет добиваться, чтобы уголовное преследование данных лиц (командиров подразделений вооруженных сил Украины. — Прим. ред.) осуществлялось через Интерпол", — заявил военный.
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