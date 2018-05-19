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Порошенко вернулся с фронта и начал хвастаться
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Порошенко вернулся с фронта и начал хвастаться 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: antikor.com.ua
Украинский президент Петр Порошенко назвал три своих ключевых достижения на посту главы государства: усиление украинской армии, подписание соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами. Об этом он заявил, представляя официально нового председателя Хмельницкой облгосадминистрации Вадима Лозового.
Отметив, что "только что вернулся с фронта", Порошенко рассказал: "украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение — это оплот украинской независимости и суверенитета".
Он также отметил, что за последние четыре года в стране запущено 144 реформы, передает УНИАН. По словам Порошенко, в настоящее время Украина тратит 6 процентов своего валового внутреннего продукта на собственную обороноспособность, тогда как другие страны — лишь около одного процента ВВП.
"Я только могу представить, если бы эти 100 миллиардов гривен (примерно 237 миллиардов рублей) сейчас направить не на финансирование армии, а на развитие Украины — какие тогда были бы темпы роста и улучшения жизни людей", — сказал он.
Также в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы в Виннице Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).
"Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — сказал он.
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Комментарии93  Ещё 7 источников 
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