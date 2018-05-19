Савченко наняла новых адвокатов

Отмечается, что она подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой.

«Я подтверждаю эту информацию», — заявил Шадрин.

При этом условия договорённостей адвокатов с арестованной по подозрению в подготовке терактов Савченко не раскрываются.

Ранее стало известно, что Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.