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Савченко наняла новых адвокатов
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Савченко наняла новых адвокатов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com © Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко наняла адвокатов, несмотря на её заявления о нехватке денег для оплаты услуг защитников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Шадрина.
Отмечается, что она подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой.
«Я подтверждаю эту информацию», — заявил Шадрин.
При этом условия договорённостей адвокатов с арестованной по подозрению в подготовке терактов Савченко не раскрываются.
Ранее стало известно, что Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката.
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