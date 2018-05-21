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ООН предрекла скорое вымирание Украины
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ООН предрекла скорое вымирание Украины 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В течение ближайших десятилетий численность населения Украины продолжит быстро сокращаться и к 2050 году составит чуть более 36 миллионов человек. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
К 2020 году, как отмечают эксперты, на Украине будут проживать порядка 43 миллионов человек.
Как отмечает издание "Страна.ua", если прогноз сбудется, то в 2050 году в Украине останется наименьшее число граждан с 1950 года, когда население республики составляло 37,3 миллиона человек. Больше всего жителей на Украине было зарегистрировано в 1990 году — 51,5 миллиона человек.
Ранее Госстат Украины сообщил, что численность населения Украины уменьшилась за прошлый год на 198,1 тысячи человек до 42,3 миллиона человек.
Согласно официальным данным, с 1993 по 2016 год население Украины сократилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек, причем эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России (с фактически отпавшими республикам Донбасса ясности нет). Согласно официальным данным, с 1993 по 2016 год население Украины сократилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек, причем эти цифры учитывают возвращение Крыма в состав России (с фактически отпавшими республиками Донбасса ясности нет).
По основным демографическим показателям — продолжительность жизни, доля трудоспособного населения, рождаемость — страна уверенно занимает последние позиции в Европе.
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