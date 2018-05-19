«Нам больше нечего делать в СНГ»

В исполкоме СНГ прокомментировали решение Украины отозвать представителей

В ходе празднования Дня Европы президент Украины Петр Порошенко объявил об отзыве всех представителей страны из уставных органов СНГ. официальные представители Содружества заявили, что с 2014 года украинские представители не занимают высоких должностей в уставных органах СНГ. Формально Киев все еще продолжает оставаться членом СНГ.

Петр Порошенко считает, что будущее Украины, как страны — в Европе, поэтому он подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов Содружества. Об этом президент заявил на своей странице в твиттере.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!», — написал Порошенко.

О своем решении он также рассказал в ходе праздничных мероприятий в Виннице. 19 мая на Украине отмечается День Европы для демонстрации стремления к сближению со странами ЕС

«Нам больше нечего там делать (в СНГ — Газета.Ru), мы двигаемся дальше в Европу».

Президент также выразил уверенность в том, что Украина «непременно станет членом большой европейской семьи».

«И украинцы, несомненно, — европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: не менее 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский союз. Уверен, Украина непременно станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!» — заявил глава государства.

В то же время в исполкоме СНГ сообщили, что пока не получали уведомлений об отзыве украинских представителей. По словам руководителя пресс-службы исполкома СНГ Владимира Никанорова такие заявления Порошенко могут не иметь серьезных последствий.

«Задайте украинской стороне вопрос: кого персонально они отозвали на этот раз?

Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины. Прежде, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента.

Это серьезные были должности. Но в 2014 году они предыдущих отозвали, а новых не назначили», — пояснил Никаноров сложившуюся ситуацию «РИА Новости» . Сейчас уставными органами СНГ являются высший орган Содружества — Совет глав государств, а также Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Экономический суд и другие ведомства.

На протяжении своего президентства Порошенко регулярно заявляет о необходимости для Украины выйти из СНГ и стать частью ЕС и НАТО

Так в апреле этого года он поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в Содружестве. Однако уже 23 апреля исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества.

Кроме того, Поршенко поручил закрыть украинское представительство при СНГ в Минске и заявил, что всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, необходимо проверить «на предмет соответствия национальным интересам страны».

Наконец, глава государства также заявил о планах внести в Верховную раду законопроект об одностороннем прекращении действия нескольких положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией , потому что, по его мнению, его отдельные статьи «стали одиозными анахронизмами».

Как пояснял в интервью «Известиям» постоянный представитель России при организации Андрей Шведов , для юридического прекращения членства в СНГ Украине необходимо официально уведомить исполком организации за год до выхода.

Власти Украины также готовят законопроекты, которые в будущем должны помочь стране войти в состав Европейского союза. Так в начале апреля Верховная рада приняла в первом чтении президентский проект закона о национальной безопасности страны. Согласно ему одним из главных интересов Украины является членство в НАТО и ЕС, а также интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов отметил, что документ проработан во взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США , по сообщению «Интерфакс-Украина»

Тогда Порошенко в своем аккаунте в фейсбуке поблагодарил депутатов парламента за поддержку проекта закона.

«Благодарен парламенту за поддержку моего проекта закона о национальной безопасности Украины! В первом чтении за этот важный для страны документ проголосовали 265 народных избранников. Этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО», — написал президент.

Украина уже не первый раз поднимает вопрос о выходе страны из СНГ. Эту тему обсуждают в стране с 2005 года. В марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией вопрос стал более острым, и украинские власти объявили о решении покинуть Содружество. В октябре того же года в Верховную раду был внесен законопроект о выходе страны из СНГ, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.

Спустя два года о рассмотрении вариантов выхода страны из Содружества заявил глава МИД Украины Павел Климкин . Однако по его мнению, этот процесс осложняется большим количеством соглашений, подписанных в рамках СНГ, которые подлежат пересмотру или расторжению в одностороннем порядке.

В 2017 году глава исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина фактически отошла от участия в работе организации. При этом дипломат отметил, что формально Киев все еще остается членом Содружества.

СНГ было образовано в декабре 1991 году. Украина в декабре 1991 года ратифицировала соглашение о создании СНГ и Протокол к соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому официально страна так и не стала его членом. Тем не менее, Киев принимал участие в работе организации, хотя и не на всех уровнях.