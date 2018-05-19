Порошенко объявил окончательный разворот Украины 

Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Об этом он сообщил в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.
«Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу» — сказал он, передает «Интерфакс».
Предложение покинуть все уставные органы СНГ в начале мая поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Порошенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Украина не может выйти оттуда, куда никуда не входила, но свое участие в координационных органах СНГ прекратить она должна.
Украина хоть и была в числе трех стран-подписантов (наряду с РФ и Белоруссией) Соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года, на саммите СНГ в 1993 году так и не поставила свою подпись под Уставом Содружества. Последние четыре года страна в мероприятиях СНГ практически не участвовала.