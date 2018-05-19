Ещё
Порошенко объявил окончательный разворот Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко объявил окончательный разворот Украины 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Об этом он сообщил в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.
«Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу» — сказал он, передает «Интерфакс».
Предложение покинуть все уставные органы СНГ в начале мая поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Порошенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Украина не может выйти оттуда, куда никуда не входила, но свое участие в координационных органах СНГ прекратить она должна.
>> Порошенко раскрыл планы на Крымский мост
Украина хоть и была в числе трех стран-подписантов (наряду с РФ и Белоруссией) Соглашения о создании СНГ в декабре 1991 года, на саммите СНГ в 1993 году так и не поставила свою подпись под Уставом Содружества. Последние четыре года страна в мероприятиях СНГ практически не участвовала.
Комментарии129  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин288
Лавров отменил важные визиты28
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»519
США планируют засудить Россию194
Киев приблизит разрешение военного конфликта на Донбассе69
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
01:24
Всю мощь Балтфлота показали на видео
Войска Армия
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика Статьи
01:03
Крымский мост ударил по Порошенко
В мире Украина
03:03
Лавров отменил важные визиты
Политика Латинская Америка
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
01:49
Эксперт разъяснил напутствие Путина Асаду
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение