Порошенко объявил окончательный разворот Украины

Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Об этом он сообщил в субботу в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы.

«Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу» — сказал он, передает «Интерфакс».

Предложение покинуть все уставные органы СНГ в начале мая поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Порошенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Украина не может выйти оттуда, куда никуда не входила, но свое участие в координационных органах СНГ прекратить она должна.