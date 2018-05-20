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Рейтинг Грибаускайте резко упал из-за скандальной переписки
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Рейтинг президента Литвы резко упал из-за скандальной переписки 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После появления в СМИ информации о переписке президента Литвы Дали Грибаускайте с экс-главой Движения либералов Элигиюсом Масюлисом, которого подозревают в коррупции, рейтинг главы государства резко снизился, следует из опроса компании Vilmorus.
В мае президента страны положительно оценили 55,7% жителей Литвы, отрицательно — 27,5%, хотя еще в апреле цифры были иными — 66,5% и 18,5% соответственно. Службе президента в мае доверяют 49% респондентов, что на 9,1% меньше, чем в апреле, сообщает Delfi.
Директор Vilmorus Владас Гайдис заявил, что рейтинг президента упал исключительно из-за скандальной переписки.
В то же время жители Литвы по-прежнему считают, что президент наилучшим образом представляет их интересы, однако количество таких людей тоже значительно сократилось — с 20,3% в апреле до 14,8% в мае.
Напомним, в мае издание Lietuvos rytas опубликовало скандальную электронную переписку между Грибаускайте и Масюлисом, который прежде был влиятельным политиком, но попал под следствие. В переписке Грибаускайте нелестно высказывается обо многих своих коллегах.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.
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