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Глава полиции Армении представил сотрудникам ведомства своих новых замов
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Глава полиции Армении представил сотрудникам ведомства своих новых замов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Начальник полиции Армении Валерий Осипян представил в субботу руководящему составу ведомства своих новых заместителей — Армана Саркисяна и Ованнеса Кочаряна, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян.
"Саркисян, занимавший ранее должность первого заместителя начальника Главного управления угрозыска, назначен первым заместителем начальника полиции Армении. Заместителем начальника стал бывший глава штаба полиции Ованнес Кочарян", — отметил Джаноян.
По его словам, Главное управление по борьбе с организованной преступностью возглавил бывший руководитель Ширакского областного управления полиции Артак Карапетян.
Ранее президент республики Армен Саркисян освободил от должностей замначальника полиции Унана Погосяна и Самвела Ованнисяна.
Осипян был назначен главой полиции Армении 10 мая по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
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