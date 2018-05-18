Хейли раскритиковала решение СПЧ ООН по событиям в Газе

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подвергла в пятницу резкой критике принятие Советом по правам человека (СПЧ) в Женеве резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Дипломат выразила недовольство тем, что структура всемирной организации озаботилась правомерными действиями "демократической страны", а не нарушениями прав человека в Венесуэле, Иране и Мьянме.
"Пока Венесуэла превращается в диктатуру, Иран сажает в тюрьмы тысячи политических оппонентов, а в Бирме (Мьянме) происходят этнические чистки, так называемый Совет по правам человека ООН решил начать расследование того, как демократическая страна правомерно защищает свои границы от нападений террористов. Это еще один постыдный день для прав человека", — говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном американским постпредством.
Крайне негативно воспринял решение СПЧ израильский постпред Данни Данон.
"Тот факт, что это постыдное решение было принято даже после того, как официальные лица ХАМАС признали, что большинство убитых были террористами, в очередной раз доказывает, что ничто не избавит этот совет от ненависти по отношению к Израилю. Когда этот совет будет расследовать военные преступления ХАМАС, тогда он сможет называться Советом по правам человека", — подчеркнула дипломат.
15 мая на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения.