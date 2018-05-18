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Клинтон назвала позором ситуацию со стрельбой
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Клинтон назвала «национальным позором» ситуацию со стрельбой в школах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Angela Weiss
Экс-госсекретарь и кандидат демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон назвала "национальным позором" ситуацию со стрельбой в школах и призвала принять законы, чтобы бороться с этой проблемой.
"Каждый день, когда мы не можем ничего сделать относительно насилия с применением оружия, мы подводим наших детей. Сегодняшний день должен быть днем переоценки ценностей по всей Америке, и эту переоценку ценностей нужно сопроводить принятием законов, чтобы начать бороться с этим национальным позором", — написала Клинтон в Twitter.
Принятие законов об ограничении доступности оружия на федеральном уровне маловероятно, поскольку оружейное лобби заручилось достаточным количеством голосов в конгрессе, чтобы заблокировать любой невыгодный законопроект.
В США регулярно происходит стрельба в школах с многочисленными жертвами. В пятницу в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас) погибли девять детей и один преподаватель.
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