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Украина меняет статус Крыма
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Украина меняет статус Крыма 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над поправками к основному закону страны, касающимися статуса Крыма, сообщил глава государства Петр Порошенко.
"За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала предложения по изменениям в раздел десять Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины", — рассказал президент.
В случае возникновения в Крыму ситуации, несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, глава государства получит право вводить на полуострове "особый режим" и назначать специального государственного чиновника.
Также рабочая группа предлагает создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона.
Ранее стало известно, что на Украине выпустили календари к чемпионату мира по футболу в России, где Крым обозначен как российская территория. СБУ заявила, что пресекла распространение незаконной сувенирной продукции, изъяв все календари.
Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда за присоединение полуострова к России высказались более 96 процентов крымчан. Украина считает эту территорию оккупированной. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей полуострова не нарушает международное право и Устав ООН.
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