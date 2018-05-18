Ещё
Нетаньяху обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в предвзятости и лицемерии Совет ООН по правам человека, который санкционировал международное расследование гибели более сотни палестинцев в столкновениях с силами еврейского государства.
МИД Израиля ранее уже объявил, что отверг попытку "навязать" внешний следственный механизм и проведет проверку событий на границах с сектором Газа силами собственной юридической системы.
"Ничто не ново под солнцем. Организация, которая именует себя Советом по правам человека, вновь доказывает, что она лицемерна и предвзята, что ее цель навредить Израилю и поддержать террор. В наибольшей степени он продемонстрировал свою нерелевантность", — написал Нетаньяху в микроблоге в Twitter.
Глава правительства повторил, что полностью отвергает резолюцию, которая, по его словам, была принята "автоматическим антиизраильским большинством, чье решение было изначально известно".
"Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат, поскольку у него есть право на самооборону", — сказано в публикации.
Израиль оказался под шквалом международной критики после того, как в понедельник очередные пограничные столкновения унесли жизни свыше 60 палестинцев — практически столько же, сколько за предыдущие полтора месяца протестных акций под названием "Великий марш возвращения".
В Иерусалиме настаивают, что военные действовали строго в рамках закона и применяли оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийство израильтян и совершение терактов". Вину за кровопролитие израильские власти возлагают на правящее в Газе исламистское движение ХАМАС.
РИА Новости: последние новости
"Бесчеловечность". Крымский политолог о призывах американского журналиста Турция хочет вынести вопрос о ситуации в Палестине на рассмотрение ГА ООН Пашинян рассчитывает на взаимодействие с США в осуществлении реформ
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня1
На Кубе разбился пассажирский самолёт10
На Кубе разбился пассажирский самолёт14
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост144
Озвучены подробности гибели комбата Мамая519
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение