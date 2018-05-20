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В Киеве увидели три варианта «возвращения» Донбасса
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В Киеве увидели три варианта «возвращения» Донбасса 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак назвал три варианта «возвращения» Донбасса под контроль Киева, передает РИА Новости.
«Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», — заявил Грымчак в интервью украинскому онлайн-изданию «Обозреватель».
Есть и военный сценарий, но такой расклад «маловероятен по многим причинам», добавил политик.
По его словам, оптимальным вариантом для Киева будет ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль Украины.
Ранее Грымчак говорил, что украинская армия способна «вернуть» территории самопровозглашенных республик за две недели. Однако он сделал оговорку, что такой сценарий кажется «наименее вероятным».
Сейчас приоритетным Грымчак назвал «хорватский» сценарий, подразумевающий введение в Донбасс миротворческой миссии и вывод оттуда «иностранных войск». Таковыми в Киеве считают российские вооруженные силы — украинские власти постоянно заявляют об их присутствии в регионе, хотя убедительных доказательств не представляли.
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