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Госдеп готов к переговорам с Ираном для новой сделки
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Госдеп готов к переговорам с Ираном для заключения новой сделки «без дыр» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Соединенные Штаты готовы к переговорам с Ираном по новой сделке, которое снимет спорные места предыдущего соглашения, заявил в рамках телефонного брифинга директор политического планирования госдепа США Брайан Хук в рамках конференц-колла для журналистов по первому публичному выступлению главы ведомства Майка Помпео.
Выступление Помпео будет посвящено иранской ядерной сделке.
"Иран не заслужил доверие мира в вопросе атомной программы. Как вы знаете, Израиль раскрыл информацию о сокрытии Ираном документов (о якобы продолжении разработки ядерного оружия)… Мы намерены закрыть все возможные дыры в этом соглашении, чтобы новое соглашение на деле защищало миропорядок… Мы, президент готовы к этим переговорам", — сказал Хук.
По его словам, Ирану еще предстоит доказать свою беспристрастность в исполнении своих обязательств в аспекте военной ядерной программы.
Хук добавил, что одним из инструментов давления на Иран для достижения нового соглашения могут быть дополнительные санкции, которые "являются инструментом дипломатического давления".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, выступая в Индиане, заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).
Президент отметил, что США "должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом". При этом Трамп сказал: "Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай".
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