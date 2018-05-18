Тысяча палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля

У Газы около тысячи палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля

Около тысячи палестинцев участвуют в стычках с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Масштабы новых протестов пока выглядят заметно скромнее, чем в предыдущие недели. Информации о пострадавших еще не поступало.

"Примерно тысяча участников волнений собираются в пяти точках у забора безопасности на границе. Еще несколько тысяч находятся в глубине сектора Газа", — сообщили военные.

Они говорят, что протестующие кидают в них камни и жгут шины. Войска в ответ применяют спецсредства и выборочно открывают огонь боевыми патронами, сказано в армейском пресс-релизе.