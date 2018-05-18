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Тысяча палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля
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У Газы около тысячи палестинцев участвуют в стычках с войсками Израиля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
Около тысячи палестинцев участвуют в стычках с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Масштабы новых протестов пока выглядят заметно скромнее, чем в предыдущие недели. Информации о пострадавших еще не поступало.
"Примерно тысяча участников волнений собираются в пяти точках у забора безопасности на границе. Еще несколько тысяч находятся в глубине сектора Газа", — сообщили военные.
Они говорят, что протестующие кидают в них камни и жгут шины. Войска в ответ применяют спецсредства и выборочно открывают огонь боевыми патронами, сказано в армейском пресс-релизе.
Выступления в первую пятницу священного для мусульман месяца Рамадана продолжают "Великий марш возвращения", который палестинцы начали 30 марта и теперь обещают продолжать до снятия блокады с анклава. За это время в стычках с израильтянами погибли порядка 110 жителей анклава, тысячи пострадали от пуль и газа. Больше половины потерь пришлось на прошлый понедельник, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.
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