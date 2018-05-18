Ещё
Ярош назвал убийц Мамая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярош назвал убийц Мамая 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: группа "Союз Добровольцев Донбасса" во ВКонтакте
Лидер радикальной националистической группировки «Правый сектор», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош назвал позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).
«Спасибо комбату «Черному», ротному «Рэмбо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы победим! Слава нации! Смерть врагам», — цитирует УНИАН сообщение Яроша.
Глава «Правого сектора» также заявил, что Мамай «теперь горит в аду».
Ранее ополченец интернационального батальона «Пятнашка» рассказал подробности гибели командира бригады Олега Мамиева (Мамая).
В пятницу в районе авдеевской промзоны погиб командир интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти Мамая.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СК завел второе дело после публикации призыва взорвать Крымский мост Россия отказалась считать Скрипаля предателем Отчет ОЗХО о химатаке в Идлибе вызвал недоумение у Минобороны
Комментарии3  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубе разбился пассажирский самолёт10
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня1
На Кубе разбился пассажирский самолёт21
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост148
Озвучены подробности гибели комбата Мамая529
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение