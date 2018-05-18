Ярош назвал убийц Мамая

Фото: группа "Союз Добровольцев Донбасса" во ВКонтакте

Лидер радикальной националистической группировки «Правый сектор», депутат Верховной рады Дмитрий Ярош назвал позывные бойцов ВСУ, причастных к гибели командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).

«Спасибо комбату «Черному», ротному «Рэмбо» и другу «Кипишу» за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы победим! Слава нации! Смерть врагам», — цитирует УНИАН сообщение Яроша.

Глава «Правого сектора» также заявил, что Мамай «теперь горит в аду».

Ранее ополченец интернационального батальона «Пятнашка» рассказал подробности гибели командира бригады Олега Мамиева (Мамая).

В пятницу в районе авдеевской промзоны погиб командир интербригады «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).