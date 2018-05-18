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В Донбассе появилась новая «горячая точка»
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В ДНР заявили о появлении новой «горячей точки» в Донбассе 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая "горячая точка" появилась на линии соприкосновения в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, со вступления в силу "пасхального перемирия" украинские силовики выпустили по району Горловки более 2,8 тысячи мин и снарядов, погибли два и ранены девять мирных жителей, повреждены 66 и разрушены шесть домов. Также повреждения получили шесть объектов гражданской инфраструктуры.
"Сейчас уже можно сказать о появлении на линии соприкосновения новой "горячей точки". Это достаточно большой участок в районе Горловки протяженностью около 23 километров. В этот участок входят четыре населенных пункта. Мы фиксируем в этом районе резкое обострение ситуации. Украинская сторона применяет артиллерию крупного калибра и другие запрещенные виды вооружения", — заявил Якубов.
Он выразил мнение, что обострение на этом участке "может служить отвлекающим маневром для совершения провокаций" в других местах на линии соприкосновения.
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