Россия не считает бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля предателем — он свободный человек и российский гражданин, урегулировавший проблемы с государством, заявил посол в Лондоне Александр Яковенко.
На вопрос о том, считает ли Россия Скрипаля предателем, Яковенко ответил отрицательно.
«Он свободный человек, российский гражданин, как и британский гражданин. Он может делать все, что пожелает. Я думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Сергея Скрипаля выписали из больницы. 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию — и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».