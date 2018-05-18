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Госдеп призвал Россию освободить Сенцова
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Госдеп призвал Россию освободить Сенцова 

RT на русском 55 минут назад
Фото: ТАСС
Госдеп призвал Россию освободить украинских граждан Олега Сенцова, Александра Кольченко и Владимира Балуха.
«США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают #Россия немедленно освободить всех украинских политзаключенных. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
16 мая Олег Сенцов, украинский режиссёр, приговорённый российским военным судом к 20 годам колонии строго режима, объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал мировое сообщество «продолжить давление на Кремль».
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