Госдеп призвал Россию освободить Сенцова 

Госдеп призвал Россию освободить украинских граждан Олега Сенцова, Александра Кольченко и Владимира Балуха.
«США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают #Россия немедленно освободить всех украинских политзаключенных. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
16 мая Олег Сенцов, украинский режиссёр, приговорённый российским военным судом к 20 годам колонии строго режима, объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
. @statedeptspox: США солидарны с Олегом Сенцовым и призывают #Россия немедленно освободить всех украинских политзаключенных. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh— США по-русски (@USApoRusski) 18 мая 2018 г.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко призвал мировое сообщество «продолжить давление на Кремль».