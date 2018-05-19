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Евросоюз и Иран подтвердили приверженность СВПД
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Евросоюз и Иран подтвердили приверженность СВПД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Ronald Zak
ЕС и Иран подтвердили приверженность осуществлению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), в том числе положений, касающихся сотрудничества в сфере мирного атома, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров еврокомиссара по энергетике и главы иранской организации по атомной энергетике.
В субботу в Тегеране состоялась встреча еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи.
"Мы собрались сегодня для того, чтобы подтвердить неизменную приверженность ЕК и Организации по атомной энергетике Ирана осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и, в частности, приложения 3 к нему, касающегося гражданского ядерного сотрудничества", — говорится в заявлении, распространенном ЕК.
"Европейская комиссия также решительно поддерживает усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики, включая присоединение к соответствующим международным конвенциям", — отмечается в нем.
Стороны договорились, что "третий семинар высокого уровня по ядерному сотрудничеству состоится в Брюсселе в конце ноября 2018 года".
"Мы приветствуем укрепление связей на всех уровнях и надеемся на их дальнейшее развитие в предстоящие месяцы и годы", — говорится в документе.
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