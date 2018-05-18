США пригрозили санкциями против «газопровода-шпиона»

США пригрозили ввести санкции против европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2». В Госдепе считают, что Россия может установить вдоль линии газопровода, который пройдет по дну Балтики, оборудование для слежения. При этом США назвали «ложными» утверждения, что Вашингтон противодействует этому проекту из-за желания подвинуть РФ на газовом рынке Европы. Сам ЕС готов приоткрыть рынок для американцев в обмен на отказ от введения пошлин на сталь и алюминий.

Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что США могут рассмотреть санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg. Представитель Госдепа выступала в Берлине и сказала, что любые энергопроекты России могут попасть под санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Соответственно, под ограничениями рискуют оказаться компании, сотрудничающие с РФ в данных проектах.

«Это означает, что любой проект трубопровода, а в мире большое количество трубопроводов, которые потенциально могут быть рассмотрены в рамках указанного закона, находится под риском санкций», — сказала Оудкирк.

США противодействуют проекту газопровода, поскольку считают, что его строительство приведет к усилению зависимости Европы от российского газа (против «второго потока» с такими же доводами выступают также Украина Польша , страны Балтии). Впрочем, помимо этого стандартного месседжа, у чиновницы Госдепа нашелся и новый аргумент.

Оудкирк отметила, что благодаря «Северному потоку — 2» у России появится возможность установить оборудование для слежения вдоль всего трубопровода.

Швеции и Дании. Напомним, что маршрут «газопровода-шпиона» проходит по дну Балтийского моря от российского до германского побережья через территориальные воды Финляндии

Полные комплекты разрешительной документации на прокладку газопровода уже получены от регуляторов Германии и Финляндии. Дания ранее заявляла, что может не дать разрешение, но на этот случай есть альтернативный маршрут.

В середине мая было получено положительное заключение российской Главгосэкспертизы, а в Германии начались подготовительные работы для укладки труб в заливе Грайфсвальд.

Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику, отмечали в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG. Компания ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2018 год.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром» . Но у проекта есть пул инвесторов, с которыми подписано соглашение о финансировании. Это французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Именно им де-факто и угрожают американские власти.

Ранее в интервью «Газете.Ru» член правления Wintershall Тило Виланд отмечал, что финансирование «Северного потока — 2» участники проекта планировали обеспечить к 2019 году и пока полностью укладываются в этот график.

«В прошлом году партнеры инвестировали в проект по €324 млн, в этом году финансирование запланировано на том же уровне. В 2019 году запланировано привлечение банковского финансирования, что позволит партнерам вернуть вложенные средства», — отмечал он.

По словам Виланда, Nord Stream AG ведет переговоры также параллельно с агентствами экспортного финансирования, такими как COFACE во Франции , SACE в Италии или Euler Hermes в Германии.

Возвращаясь к выступлению Сандры Оудкирк, стоит отметить, что она назвала «ложными» обвинения в том, что США противодействуют «Северному потоку — 2» из-за желания подвинуть Россию на европейском газовом рынке.

Ранее в этом американцев обвиняли все высшие должностные лица России. В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что отдельные положения CAATSA направлены на продвижение американского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

«Если, в конечном счете, будут использованы отдельные инструменты этого закона, это ударит прежде всего по европейскому бизнесу, по интересам граждан Евросоюза, будет создавать напряжение на рынке третьих стран, потому что не будут реализованы новые проекты, могут произойти какие-то иные изменения, в том числе по ценам», — говорил он.

В Евросоюзе уже готовы пойти на уступки США в газовом вопросе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что ЕС готов вести с США переговоры по энергорынку. Но только если Вашингтон отменит решение о введении пошлин на импортные сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

«Мы готовы начать переговоры с США по усилению сотрудничества в сфере энергетики, если ЕС будет полностью освобожден от пошлин», — сказал он.

Аналитики неоднократно отмечали, что в целом американский СПГ обходится ЕС дороже российского трубопроводного газа. В отдельные периоды их цена сближается, что делает поставку сжиженного газа из-за океана рентабельной.

Например, сейчас полная стоимость американского СПГ близка к биржевым ценам на газ в Европе, примерно такая же цена и у российских поставок. Однако совершенно не обязательно, что такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем, говорит Александр Собко , аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково».

«Глядя на последние решения президента Трампа, кто-то даже мог подумать: кому нужны враги, когда у вас такие друзья? Но честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу, потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий», — заявил он на саммите ЕС 17 мая.

Европейские лидеры договорились также придерживаться жесткой совместной позиции на торговых переговорах с США, которая не предполагает односторонних уступок.

Дмитрий Маринченко. Политика сделок и избирательный протекционизм не сулят ничего хорошего с точки зрения устойчивости мировой торговли, в том числе торговли энергетическими товарами, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings

Сделка «отмена пошлин на импорт стали в обмен на „Северный поток — 2“ вполне вписывается в стиль текущей американской администрации, однако не факт, что Берлин ее примет, рассуждает эксперт.

Германия последовательно поддерживает „Северный поток — 2“, который ей, безусловно, выгоден, а также снимает риски, связанные с вероятным ростом спроса на импортный газ в долгосрочном плане — добыча в Европе будет продолжать падать. С другой стороны, заградительные пошлины на импорт металлов — также болезненная для ЕС история.

В любом случае, жесткая позиция США по „Северному потоку — 2“, в которой также просматривается протекционистский мотив, создает риски для проекта и может задержать его реализацию, полагает Маринченко.