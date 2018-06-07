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«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»
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«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом» 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Юрист из команды президента США Руди Джулиани заявил, что Ким Чен Ын «пал на колени», умоляя о встрече с Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам юриста, лидер Северной Кореи пошел на это после того, как Трамп объявил об отмене встречи на высшем уровне. «Ким снова встал на колени, это именно то положение, в которое мы его хотели поставить», — заявил он, добавив, что тем самым США получили преимущество на предстоящем саммите.
Джулиани объяснил, что глава Белого дома отменил встречу из-за военных угроз Пхеньяна. «Они заявили, что собираются вступить в ядерную войну с нами, и что собираются победить нас. Мы в ответ заявили, что не собираемся бесседовать в таких условиях», — рассказал он.
О первоначальной договоренности Ким Чен Ына и Трампа о встрече было объявлено 10 мая, но спустя две недели американский лидер сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю он заявил, что саммит все-таки состоятся. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
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