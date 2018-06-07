«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»

По словам юриста, лидер Северной Кореи пошел на это после того, как Трамп объявил об отмене встречи на высшем уровне. «Ким снова встал на колени, это именно то положение, в которое мы его хотели поставить», — заявил он, добавив, что тем самым США получили преимущество на предстоящем саммите.

Джулиани объяснил, что глава Белого дома отменил встречу из-за военных угроз Пхеньяна . «Они заявили, что собираются вступить в ядерную войну с нами, и что собираются победить нас. Мы в ответ заявили, что не собираемся бесседовать в таких условиях», — рассказал он.

О первоначальной договоренности Ким Чен Ына и Трампа о встрече было объявлено 10 мая, но спустя две недели американский лидер сообщил об отмене этого мероприятия. Однако еще через неделю он заявил, что саммит все-таки состоятся. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.