Эквадор сократил охрану Ассанжа

Президент Эквадора сократил охрану Ассанжа в дипмиссии в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился сократить число сотрудников охраны в посольстве республики в Лондоне, назначенных дополнительно для обеспечения безопасности основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

"Президент Морено отдал распоряжение немедленно сократить численность сотрудников охраны в эквадорской дипмиссии в Лондоне, — говорится в заявлении администрации. — С нынешнего момента в посольстве должно быть обычное для эквадорских дипмиссий число таких сотрудников".

В марте власти Эквадора лишили Ассанжа средств коммуникации с внешним миром. "Такая мера была принята в связи с невыполнением со стороны Ассанжа письменного обещания, данного в конце 2017 года, согласно которому он обязался не распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран", — отмечалось в сообщении. Кроме того, власти Эквадора заявили, что оставляют за собой право "принять другие меры в связи с невыполнением Ассанжем своих обязательств". О каких именно шагах может идти речь, в заявлении не уточняется.

Власти Эквадора, по данным британских СМИ, потратили на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks по меньшей мере $5 млн Бюджет на содержание Ассанжа был одобрен находившимися тогда у власти президентом страны Рафаэлем Корреа и главой МИД Рикардо Патиньо. На операцию "Гость", которая затем была переименована в операцию "Отель", правительство Эквадора тратило около $66 тыс. ежемесячно. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками специальной фирмы, отвечающей за безопасность.