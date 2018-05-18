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Украина расширила санкции против России
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Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении персональных санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
Об этом говорится в приказе главы государства от 14 мая, опубликованном в пятницу на сайте администрации президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.
Решение вступает в силу со дня публикации. В то же время список лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, пока не опубликован.
2 мая Совбез Украины вслед за США расширил список санкций против России, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. В частности, СНБО синхронизировал санкции со списком минфина США, который был опубликован 6 апреля. Кроме того, меры введены в отношении лиц, якобы "причастных к информационной и киберагресии" против Украины, к "противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

Санкции Украины против России

Украина ранее уже ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, концерн "Алмаз-Антей", Газпромбанк, "Аэрофлот" и т. д.
В 2017 году Украина также ввела санкции в отношении российских компаний интернет— и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг РБК, "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА Новости), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".
Глава украинского государства 9 февраля 2018 года ввел в действие решение СНБО, которое касается дополнительных мер по противодействию якобы "информационной агрессии" РФ. Однако документ засекречен и его содержание неизвестно.
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Комментарии5  Ещё 16 источников 
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