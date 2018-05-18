Украина расширила санкции против России

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении персональных санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

Об этом говорится в приказе главы государства от 14 мая, опубликованном в пятницу на сайте администрации президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.

Решение вступает в силу со дня публикации. В то же время список лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, пока не опубликован.

2 мая Совбез Украины вслед за США расширил список санкций против России , а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. В частности, СНБО синхронизировал санкции со списком минфина США , который был опубликован 6 апреля. Кроме того, меры введены в отношении лиц, якобы "причастных к информационной и киберагресии" против Украины, к "противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Госдумы и членов Совета Федерации

Санкции Украины против России

Газпромбанк, Украина ранее уже ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, концерн "Алмаз-Антей" "Аэрофлот" и т. д.

В 2017 году Украина также ввела санкции в отношении российских компаний интернет— и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group "Яндекс" , "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Глава украинского государства 9 февраля 2018 года ввел в действие решение СНБО, которое касается дополнительных мер по противодействию якобы "информационной агрессии" РФ. Однако документ засекречен и его содержание неизвестно.