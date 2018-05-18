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Сербия объяснила отказ от санкций против РФ
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Сербия объяснила отказ от санкций против РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сербия дорожит дружбой с Россией, поэтому не станет присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил президент страны Александр Вучич.
"Я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации", — сказал президент Сербии в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Также Вучич рассказал о своем отношении к российскому коллеге Владимиру Путину.
"Я очень хорошо его знаю и испытываю к нему огромное уважение. И я знаю, что Сербия может положиться на него. Трижды в срочном порядке мне была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону", — рассказал сербский лидер.
Кроме того, Вучич отметил, что ни разу не слышал от Путина возражений по поводу желания страны вступить в ЕС.
Президент добавил, что членство Сербии в НАТО было бы проблемой для России, но такого исхода не будет в любом случае, поскольку Белград предпочитает оставаться нейтральным.
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Комментарии4  Ещё 5 источников 
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