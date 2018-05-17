В Госдепе отреагировали на отзыв Турцией посла из США

Решение Турции отозвать своего посла в Вашингтоне не является ослаблением американо-турецких отношений, Анкара по-прежнему остается важным партнером, заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.
"Мы в курсе, что Турция отозвала своего посла. Это право Турции так поступить. Я не считаю, что это ослабляет наши отношения с правительством Турции. Они продолжают оставаться важным партнером по НАТО", — сказала она на брифинге.
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.