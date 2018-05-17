Ещё
В Госдепе отреагировали на отзыв Турцией посла из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдепе прокомментировали отзыв Турцией своего посла из США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение Турции отозвать своего посла в Вашингтоне не является ослаблением американо-турецких отношений, Анкара по-прежнему остается важным партнером, заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.
"Мы в курсе, что Турция отозвала своего посла. Это право Турции так поступить. Я не считаю, что это ослабляет наши отношения с правительством Турции. Они продолжают оставаться важным партнером по НАТО", — сказала она на брифинге.
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.
РИА Новости: последние новости
Госдеп не комментирует слова Трампа о "ливийском варианте" в отношении КНДР СК возбудил дело против призвавшего взорвать Крымский мост журналиста "Лига" и "Движение" завершили работу над соглашением по кабмину Италии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии292
Трамп решил судьбу Ким Чен Ына129
Производители техники готовятся покинуть Россию1119
Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии62
Киркоров попал в международный скандал39
Видео
01:03
Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение