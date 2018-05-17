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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
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Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня
Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Главные события четверга 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ТАСС

Предложившему взорвать Крымский мост грозит тюрьма

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, опубликовавшего статью с призывом бомбить Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. Об этом сообщает Рамблер.
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Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение», прокомментировала информацию о том, что она якобы забыла слова во время своего выступления. Она заявила, что знала текст и не забывала его — просто её переполняли эмоции.
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Названы самые дешевые курорты этого лета

Абхазия, Азербайджан и Вьетнам возглавили список стран для бюджетного летнего отдыха за рубежом, сообщает Skyscanner.
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США сочли «Северный поток-2» средством шпионажа

В США обеспокоены, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Россия сможет установить в Балтийском море подводное оборудование для наблюдения. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк.
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Васильева получит новую должность

Она займёт новый пост после разделения Минобрнауки на два самостоятельных ведомства.
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Макаревича уличили во лжи

Представители «Почты России» в комментарии РБК опровергли информацию музыканта Андрея Макаревича о дефиците почтальонов в Москве.
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Голикова осталась без работы и заплакала

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в своем твиттере, что Татьяна Голикова заплакала на трибуне Думы, прощаясь с коллективом Счётной палаты.
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России предрекли неминуемое сокращение населения

Эксперты ООН спрогнозировали сокращение численности населения России с более чем 144 миллионов до 132,7 миллиона человек к 2050 году. Об этом сказано в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованном на сайте организации.
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Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. Как сообщает Sports.ru, ссора произошла, когда футболист играл за «Динамо», а наставник тренировал этот клуб.
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На Украине разгорелся скандал из-за календарей с Крымом

В отделении «Укрпочты» в Ивано-Франковске обнаружили календарь к Чемпионату мира по футболу 2018 года с российским Крымом. Об этом сообщает LB.ua.
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Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ

Россиян обязали регистрироваться в городах, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия».
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