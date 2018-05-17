Слезы Голиковой, ложь Макаревича и другие события дня

Главные события четверга

Предложившему взорвать Крымский мост грозит тюрьма

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, опубликовавшего статью с призывом бомбить Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. Об этом сообщает Рамблер.

Самойлова оправдалась за забытые слова на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение», прокомментировала информацию о том, что она якобы забыла слова во время своего выступления. Она заявила, что знала текст и не забывала его — просто её переполняли эмоции.

Названы самые дешевые курорты этого лета

Абхазия, Азербайджан и Вьетнам возглавили список стран для бюджетного летнего отдыха за рубежом, сообщает Skyscanner.

США сочли «Северный поток-2» средством шпионажа

В США обеспокоены, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Россия сможет установить в Балтийском море подводное оборудование для наблюдения. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк

Васильева получит новую должность

Она займёт новый пост после разделения Минобрнауки на два самостоятельных ведомства.

Макаревича уличили во лжи

Голикова осталась без работы и заплакала

России предрекли неминуемое сокращение населения

Эксперты ООН спрогнозировали сокращение численности населения России с более чем 144 миллионов до 132,7 миллиона человек к 2050 году. Об этом сказано в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованном на сайте организации.

Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. Как сообщает Sports.ru, ссора произошла, когда футболист играл за «Динамо», а наставник тренировал этот клуб.

На Украине разгорелся скандал из-за календарей с Крымом

В отделении «Укрпочты» в Ивано-Франковске обнаружили календарь к Чемпионату мира по футболу 2018 года с российским Крымом. Об этом сообщает LB.ua.

Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ