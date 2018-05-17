Полиция займется сборщиками денег в армянских школах

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян призвал учителей и директоров школ прекратить собирать деньги — теперь это под запретом. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Чиновник отметил, что в Армении теперь новая ситуация, которая предполагает жесткий запрет на денежные поборы в школьных учреждениях.

"В Армении многое изменилось, подобная практика будет жестко наказываться", — сказал Арутюнян, сообщив, что Минобрнауки уже работает с полицией по этому вопросу, чтобы выявлять такие случаи и дать им соответствующую оценку.

Отдельно министр коснулся вопроса деполитизации вузов. Он указал, что для этого внесут изменения в закон "О высшем образовании". По словам Арутюняна, высоким должностным лицам будет запрещено занимать места в советах вузов.

Это положение не ново, напомнил он, однако при посредничестве третьего президента Армении Сержа Саргсяна для двух чиновников сделали исключение.

"Мы и это должны изменить, чтобы ни один чиновник или политик больше не сидел в совете вуза, чтобы высшие учебные заведения были максимально самостоятельны", — сказал он.

Министр также прокомментировал вопрос отставки ректоров ряда вузов, чего требуют студенты этих заведений. Арутюнян заявил, что этот вопрос будет решаться системно, а не на уровне каждого вуза отдельно.

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