Меркель назвала темы встречи с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с российским президентом Владимиром Путиным на встрече в Сочи соглашение по ядерной программе Ирана, а также ситуации в Сирии и на Украине, сообщает РИА «Новости».
«Конечно, я поговорю с ним об иранском соглашении, конечно, мы будем говорить о Сирии. Как всегда, мы поговорим также о вопросах Украины», — сказала Меркель, выступая на пресс-конференции в Болгарии.
18 мая она посетит Сочи в рамках рабочей поездки. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече главы государств будут говорить об Украине, в частности, речь пойдет о переговорах в нормандском формате.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося 11 мая, Путин и канцлер ФРГ обсудили выход США из ядерной сделки с Исламской Республикой. Лидеры высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ради безопасности.