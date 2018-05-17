Противоречия в БРИКС не мешают сотрудничеству

Противоречия в БРИКС есть, но это не мешает сотрудничеству, заявил Рябков

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Противоречия в БРИКС ЮАР ) есть, однако они не мешают сотрудничеству стран-членов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков , выступая в Совете Федерации на заседании "круглого стола" на тему: "БРИКС: тенденции и перспективы развития в условиях новых вызовов в современном мире". "В этой аудитории не нужно говорить, что у участников пятерки могут быть, и они действительно есть, отличия во взглядах на те или иные проблемы в мире. Мы не связаны друг с другом союзническими обязательствами как, например, США со своими союзниками в Европе", — сказал Рябков. "Пусть наши позиции неидентичны, но по многим моментам они очень близки или созвучны. Важно и то, что подобные нестыковки не сказываются на развитии пятистороннего сотрудничества", — отметил замглавы МИД РФ. По словам Рябкова, российская сторона рада тому, что другие участники БРИКС разделяют точку зрения Москвы и выступают за поиск приемлемых формул для урегулирования конфликтных ситуаций, чему способствует наше сотрудничество в рамках организации.