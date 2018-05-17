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Нетаньяху исполнил танец «курочки»
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Нетаньяху исполнил танец «курочки» вместе с победительницей Евровидения 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не устоял перед искушением исполнить танец "курочки" вместе с победительницей Евровидения Неттой Барзилай, которая пришла в гости к главе правительства и его супруге.
Молодая израильтянка на прошлой неделе выиграла конкурс в Португалии и была триумфальна встречена соотечественниками, которые уже готовятся принимать Евровидение следующего года в Иерусалиме.
"Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!" — написал в четверг Нетаньяху в социальной сети Facebook и выложил видео встречи.
Нетта подарила премьер-министру и его супруге Саре по леденцу на палочке в виде курицы. Затем Нетта вместе с улыбающимся главой правительства синхронно похлопали себя по бокам согнутыми в локтях руками, имитируя движение куриных крыльев и повторяя самый запоминающийся элемент композиции Toy ("Игрушка").
Судя по видеоролику, дуэт выступил во внутреннем дворике резиденции Нетаньяху, где еще стояли флаги Гондураса. Они остались от предыдущего гостя, — президента латиноамериканской страны, которая накануне вслед за США перенесла свое посольство в Иерусалим, несмотря на неурегулированный статус города.
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