Нетаньяху исполнил танец «курочки» вместе с победительницей Евровидения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не устоял перед искушением исполнить танец "курочки" вместе с победительницей Евровидения Неттой Барзилай, которая пришла в гости к главе правительства и его супруге.

Молодая израильтянка на прошлой неделе выиграла конкурс в Португалии и была триумфальна встречена соотечественниками, которые уже готовятся принимать Евровидение следующего года в Иерусалиме

"Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!" — написал в четверг Нетаньяху в социальной сети Facebook и выложил видео встречи. 🇮🇱🐔@NettaBarzilai pic.twitter.com/3cQtS6yNio— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 16 мая 2018 г.

Нетта подарила премьер-министру и его супруге Саре по леденцу на палочке в виде курицы. Затем Нетта вместе с улыбающимся главой правительства синхронно похлопали себя по бокам согнутыми в локтях руками, имитируя движение куриных крыльев и повторяя самый запоминающийся элемент композиции Toy ("Игрушка").