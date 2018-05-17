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Шесть стран ЕС засудят за испорченный воздух
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ЕК решила засудить шесть стран ЕС за испорченный воздух 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия запустила легальные процедуры в Европейском суде юстиции против Франции, Германии, Италии, Великобритании, Венгрии и Румынии за нарушение европейских норм качества воздуха, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
«Европейская комиссия запустила легальные процедуры в Европейском суде юстиции против шести государств, которые нарушили предельные допустимые нормы загрязнения воздуха», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Кроме того, Люксембург, получил официальное уведомление о нарушениях этих норм, что является предварительным шагом перед передачей дела в суд. В сообщении говорится, что, уровень содержания оксида азота (NO2) в городах Германии, Великобритании и Франции в 2-2,5 раза превысил в 2016 году норму в 40 микрограмм на кубометр.
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