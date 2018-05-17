Стало известно содержание допросов Скрипаля

Британские детективы продолжают допрашивать отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля в больнице. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, правоохранители «пытаются собрать по крупицам» факты из жизни двойного агента в Великобритании и выяснить подробности о его недавних делах.

В частности, они хотят узнать больше о регулярных поездках Скрипаля на поезде в Лондон, о его путешествиях за границу и о ежемесячных встречах с его бывшим куратором из MI6 в ресторане в Солсбери.

Спецслужбы планируют выяснить, могла ли его деятельность быть причиной для покушения.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

В апреле врачи сообщили, что Скрипаль пошел на поправку, а состояние его дочери улучшилось до стабильного. Позже она покинула больницу.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами.

В мае СМИ сообщили, что в июне 2016 года Скрипаль посетил Эстонию и встретился с «избранной группой» сотрудников местных спецслужб. Также он тайно посетил Прагу в 2012 году, а затем встречался с представителями чешских спецслужб на территории Великобритании.