Волкер усомнился в возвращении Украине Крыма

Курт Волкер сделал феноменальное признание

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна», — сказал американский дипломат.

Однако далее он вновь, как и ранее неоднократно это делал, повторил тезисы о презумпции агрессивности России в отношении Украины.

«Цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти ещё больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны задать себе вопрос: а что мы от этого получаем? Мы несём потери, смерти русских солдат, которые гибнут в Украине, и всё это для чего?» — рассуждал далее Волкер.