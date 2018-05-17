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Волкер усомнился в возвращении Украине Крыма
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Курт Волкер сделал феноменальное признание 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины в интервью BBC-Украина, заявил, что украинцы не смогут вернуть территорию, «захваченную» Россией.
«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна», — сказал американский дипломат.
Однако далее он вновь, как и ранее неоднократно это делал, повторил тезисы о презумпции агрессивности России в отношении Украины.
«Цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти ещё больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны задать себе вопрос: а что мы от этого получаем? Мы несём потери, смерти русских солдат, которые гибнут в Украине, и всё это для чего?» — рассуждал далее Волкер.
Вероятно, он имел в виду поставленные в апреле из США противотанковые комплексы Javelin, которые, впрочем, США запретили использовать вооружённым силам Украины на линии соприкосновения на Донбассе. По мнению экспертов, такой запрет мотивирован целью не провоцировать противостоящую сторону конфликта на усиление своих вооружений.
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