Оценены затраты США на войну с террором

США потратили почти $3 трлн на борьбу с терроризмом за 15 лет

Затраты США на борьбу с терроризмом после трагедии 11 сентября 2001 года достигли примерно 2,8 триллионов долларов. Как сообщил сайт финансовой информации Market Watch со ссылкой на данные исследовательской организации Stimson Center средства расходовались с 2002 по 2017 год.

Согласно исследованию, пик расходов, составивших 260 миллиардов долларов, пришелся на антитеррористическую деятельность в 2008 году. При этом в 2017 году эта статья расходов составила 174 миллиарда долларов, после чего не демонстрировала тенденцию снижения.

В докладе особо отметили недостатки при учете финансовых средств, выделяемых на борьбу терроризмом. По мнению экспертов существуют лазейки для расхода миллиардов долларов по направлениям, которые не являются экстренно важными для США.

«Исследовательская группа Stimson Center обнаружила целый ряд недостатков в определении, контроле и последовательности, которые ограничивают аккуратность подсчетов и способствуют недостатку транспарентности в отношении этих данных. Эти недостатки усложняют оценку того, эффективны ли затраты на антитеррор», — говорится в докладе.

Для решения нецелевого расходования средств, в докладе представлены рекомендации для Конгресса США , в частности о введении критериев для отслеживания направляемых на борьбу с терроризмом средств.

В Соединенных Штатах порядка 16,8 тысячи человек, пострадавших при терактах 11 сентября 2001 года, получили компенсации. Общая сумма компенсаций составила свыше 3,64 миллиарда долларов.