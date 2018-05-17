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Турция предложила рассмотреть бойню в Палестине в МУС
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МИД Турции: устроенную Израилем бойню в Палестине нужно рассмотреть в МУС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает необходимым рассмотреть ситуацию с силовым подавлением Израилем палестинских протестов в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.
"Необходимо привлечь Израиль к ответственности за его преступления против человечества. Устроенную Израилем бойню надо рассмотреть в МУС. Иск может подать Палестина", — сказал он в четверг в эфире телеканала TRT.
Министр отметил также, что решения по этому вопросу в Совбезе ООН "снова заблокируют США", поэтому вопросы, связанные с произошедшим в секторе Газа, "нужно внести в повестку Генеральной Ассамблеи ООН".
В понедельник в секторе Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными. Поводом для протестов стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения.
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