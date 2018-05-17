Пашинян призвал прекратить акции неповиновения

Пашинян призвал прекратить акции гражданского неповиновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех протестующих прекратить перекрытие улиц и прочие акции гражданского неповиновения.

Об этом он заявил в четверг во время прямого эфира в Facebook.

"Я призываю всех сегодня в 15:00 (14:00 мск) прекратить все акции гражданского неповиновения. Понимаю, что у всех есть права на такие действия, но это было к месту тогда, когда в Армении не было правительства от народа. Теперь все по-другому. Вы должны создать группы, которые будут представлять ваши проблемы соответствующим ведомствам", — отметил Пашинян и добавил, что "те, кто не хочет саботировать работу нового правительства, должны исполнить его призыв".

"Что касается требования отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, то правительство рассмотрит эту возможность и выступит с соответствующим заявлением", — заявил премьер и добавил, что "все проблемы граждан будут постепенно решаться".

"С сегодняшнего дня в Армении не должно быть перекрытых улиц", — подчеркнул премьер республики.

В Ереване с 16 мая проходят акции гражданского неповиновения с требованием решения множества актуальных социальных проблем.