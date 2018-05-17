Ещё
Пашинян призвал прекратить акции неповиновения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян призвал прекратить акции гражданского неповиновения 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех протестующих прекратить перекрытие улиц и прочие акции гражданского неповиновения.
Об этом он заявил в четверг во время прямого эфира в Facebook.
"Я призываю всех сегодня в 15:00 (14:00 мск) прекратить все акции гражданского неповиновения. Понимаю, что у всех есть права на такие действия, но это было к месту тогда, когда в Армении не было правительства от народа. Теперь все по-другому. Вы должны создать группы, которые будут представлять ваши проблемы соответствующим ведомствам", — отметил Пашинян и добавил, что "те, кто не хочет саботировать работу нового правительства, должны исполнить его призыв".
"Что касается требования отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, то правительство рассмотрит эту возможность и выступит с соответствующим заявлением", — заявил премьер и добавил, что "все проблемы граждан будут постепенно решаться".
"С сегодняшнего дня в Армении не должно быть перекрытых улиц", — подчеркнул премьер республики.
В Ереване с 16 мая проходят акции гражданского неповиновения с требованием решения множества актуальных социальных проблем.
ТАСС: последние новости
Высказывания о перспективах строительства Крымского моста СЖР обратится в международную федерацию из-за задержания главреда "РИА Новости - Украина" МИД Турции: устроенную Израилем бойню в Палестине нужно рассмотреть в МУС
Комментарии1  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек189
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке49
Голикова осталась без работы и заплакала251
«Почта России» ответила Макаревичу54
В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост23
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение