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Тысячи исландцев призвали к бойкоту Евровидения
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Тысячи исландцев призвали к бойкоту Евровидения-2019 из-за ситуации в Газе 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
17 тысяч жителей Исландии (4,8% населения) призвали отечественную государственную телекомпанию RUV не участвовать в конкурсе "Евровидение" в будущем году, который пройдет в Израиле, сообщает шведское телевидение SVT.
Поясняется, что призыв обосновывается стрельбой израильских военных по демонстрантам в секторе Газа. Среди подписавших призыв — бывшие участники исландского национального отборочного конкурса "Евровидение" 1997 года Поль Оскар и Дади Фреир, который занял 2-е место в прошлогоднем отборочном национальном конкурсе. По данным шведского телевидения, руководство телекомпании RUV сообщило, что никакого решения пока нет, но ситуация с Израилем может повлиять на его принятие.
Конкурс "Евровидение" 2018 года прошел в мае в Португалии, победу в нем одержала представительница Израиля Нетта.
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
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