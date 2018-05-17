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Через 30 лет население Киргизии увеличится вдвое
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К 2050 году население Киргизии может увеличиться вдвое 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
До 9-12 миллионов человек может вырасти в течение ближайших тридцати лет население Киргизии. На данный момент в республике проживает шесть миллионов человек.
Прогнозы местных экспертов озвучили законодатели КР, обсуждая необходимость поддержки соотечественников за рубежом. Увеличение числа трудоспособных граждан, по данным парламента, может привести к росту трудовой миграции за рубеж, поскольку обеспечить рабочими местами такое количество людей местная экономика пока не способна.
В связи с предполагаемым ростом миграции парламентарии предлагают укреплять связи с диаспорами за рубежом. "По оценкам экспертов, нынешнее поколение трудоспособных граждан, выезжающих на заработки в другие страны, продолжает заботиться о родных, оставшихся на родине, и приезжает обратно, — заявила журналистам депутат Аида Касымалиева. — Однако у детей, родившихся у трудовых мигрантов за рубежом, такая потребность может исчезнуть. Нам необходимо создать условия, чтобы мост, соединяющий их с Киргизстаном, не исчез".
По ее словам, диаспоры просят власти республики помочь с организацией воскресных курсов киргизского языка, отправкой литературы на нем в страны их пребывания, а также открыть в КР летний лагерь для их детей. "Конечно, месячный лагерь не решит долго-срочных проблем, но это укрепит связь с республикой", — полагает парламентарий.

Вместе с тем

В январе-марте 2018 года трудовые мигранты перевели домой 496 миллионов сомов. Об этом сообщают в Национальном банке Киргизии. По его оценкам, объем переводов вырос по сравнению с первой четвертью прошлого года на 51,6 миллиона долларов. Львиная доля средств — 486 миллионов — поступила из России, куда чаще всего и уезжают на заработки трудовые мигранты. Только в марте они отправили домой около 180 миллионов.
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