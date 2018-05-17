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Главный санитарный врач США спас авиапассажира
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Главный санитарный врач США спас человека во время полета 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: David Goldman/AP
Главный санитарный врач США Джером Адамс оказал срочную медицинскую помощь человеку во время авиарейса, написал медик в своем твиттере.
"Во время полета в Джэксон самолетом компании Delta, сотрудники спросили, есть ли доктор на борту, чтобы помочь со срочной медицинской ситуацией. А как же? Конечно, есть. Пациент чувствует себя хорошо, а я, как офицер US PHS (Служба общественного здравоохранения США — "Газета.Ru"), всегда рад помочь!", — написал Адамс.
Газета The Hill отмечает, что Адамс был назначен главным санитарным врачом США президентом страны Дональдом Трампом в прошлом году. Ранее он был комиссаром здравоохранения штата Индиана.
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