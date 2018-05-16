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Эрдоган: ООН неспособна решать мировые проблемы
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Эрдоган заявил о неспособности ООН решать мировые проблемы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Presidential Press Service, pool
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил ООН в неспособности решать мировые проблемы, имея в виду бездействие организации в связи со столкновениями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки палестинцев.
"ООН неспособна решать мировые проблемы. Она исчерпана, истощена, эта организация рухнула", — заявил Эрдоган, выступая в президентском дворце на ифтаре — вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан. Его цитирует агентство Anadolu.
Президент Турции упрекнул международное сообщество в молчании и двойных стандартах перед лицом попрания прав и свобод палестинцев. "Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев. За исключением Турции, представителей исламского мира, ратующих за права угнетенных народов, и некоторых совестливых представителей западных стран, остальной мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя", — добавил Эрдоган.
Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для прекращения действий израильских властей в отношении мирного населения Палестины. "Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы", — сказал турецкий лидер.
Эрдоган обвинил США в пособничестве Израилю. "Решением о переносе посольства в Иерусалим, игнорирующим резолюции ООН и международных структур, США потворствовали руководству Израиля", — сказал турецкий лидер.
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур
Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.
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