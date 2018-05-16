ФРГ получила формулу «яда Скрипалей» еще в 90-х 

Немецкие СМИ выяснили, что в начале 1990-х годов Германия получила формулу нервно-паралитического вещества типа А-234 «Новичок». Об этом пишет газета Zeit.
Журналисты выяснили, что Федеральная разведывательная служба Германии получила образец вещества от завербованного перебежчика, образец был доставлен в лабораторию в Швеции, где была воссоздана формула «Новичка». Информацию подтвердили участники операции, пишет издание.
Впоследствии формула А-234 была передана партнерам Германии по НАТО, некоторые из них начали производство вещества в небольших количествах с целью проверки своего защитного снаряжения. В частности, рецептура была передана США и Великобритании.
Правительство Германии комментировать расследование СМИ отказалось.
Ранее президент Чехии Милош Земан признал, что «Новичок» в небольших количествах производился и складировался в Чехии.